Dal mare all’Alta Via escursioni sui nuovi sentieri di Luceto ed Ellera

Ad Albisola Superiore l’arrivo dell’autunno si festeggia domenica 11 ottobre con una bella escursione lungo i sentieri di Luceto ed Ellera, a cura di OSA Outdoor Sport Activity e del Comune e che si articola in due diverse uscite per presentare gli itinerari recentemente ripristinati e tracciati grazie al lavoro di numerosi volontari.

Si tratta di una nuova tappa dell’ampio progetto di recupero della rete sentieristica iniziato nel 2018 con il circuito Luceto – Castellaro – Santuario della Pace e pensato, realizzato e finanziato dagli Assessorati comunali a Turismo e Sport e dal Progetto SPRAR (oggi SIPROIMI) e reso possibile grazie alla collaborazione di AIB Protezione Civile e di tanti volontari.

Il progetto è nato per rivalutare percorsi preesistenti di differente valenza e importanza, orientati a sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica, nell’ottica del turismo sportivo e outdoor.

Il primo ritrovo è alle ore 8 presso il piazzale antistante la CRCS di Luceto: l’itinerario proposto è Luceto – Ellera con transito in località Canavisse. La partenza è fissata per le ore 9: due ore e mezzo circa di cammino (difficoltà escursionisti) con arrivo al Prato delle Feste di Ellera. Si tratta di un percorso di 7.5 km con un dislivello di 400 metri dominato dalla macchia mediterranea e in alcuni tratti panoramico.

La seconda escursione prevede l’itinerario ad anello di Ellera con partenza alle ore 14 da piazza Cairoli e arrivo intorno alle 17. L’escursione (difficoltà escursionisti) sarà di circa tre ore per un percorso di 10 km con un dislivello di 500 metri e passaggio su Bric Schiena, Bric Brigna, Loc Striera.

Per tutti focaccette e vino sul Prato delle Feste dalle ore 17, all’arrivo della seconda escursione. Chi vuole può partecipare ad entrambe le escursioni e sostare sul Prato delle Feste di Ellera al temine del primo giro e in attesa della ripartenza: in questo caso è necessario provvedere al pranzo al sacco.

Sono obbligatori abbigliamento e scarpe da trekking. Il costo per le singole escursioni è 8 € mentre per i due itinerari insieme è 12 €. L’iscrizione è obbligatoria presso i negozi Sport Art (Savona, via Trilussa) e Ostrica Uomo (Albisola Capo, via Colombo) o al mattino sul posto prima della partenza da Luceto. Sarà garantito un sevizio navetta da Ellera per Luceto sia al termine della prima escursione (da mezzogiorno) sia al termine del giro completo (dalle ore 17). In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 18 ottobre.