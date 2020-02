Un dissidente diventato presidente è il soggetto della mostra “Da dissidente a presidente – Interrogatorio a distanza con Vaclav Havel”, visitabile da sabato 15 a domenica 23 febbraio dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19 al Teatro Aycardi a Finale Ligure e allestita dall’Associazione Carla Beltà (inaugurazione il 15 febbraio alle 15 al Teatro delle Udienze a Finalborgo).

L’esposizione racconta il difficile percorso politico dello storico presidente della Cecoslovacchia e della Repubblica Ceca dalla Primavera di Praga alla caduta del Muro di Berlino attraverso una retrospettiva dell’io, un approccio filosofico di ricerca della propria personalità che emerge rispetto al difficile contesto storico e politico, un viaggio personale che ripercorre la storia dei movimenti che si sono opposti al regime comunista.

“Ringrazio l’Associazione Cara Beltà per aver scelto Finale Ligure per questa mostra, presentata l’anno scorso al Meeting di Rimini. È una mostra molto interessante e il suo soggetto è un grande del secolo scorso – dichiara il sindaco Ugo Frascherelli – Come dice anche nel suo libro, si è trovato nella situazione di dissidente quasi senza che lo avesse programmato. Ma poi è stato un grande presidente: il primo non comunista della Cecoslovacchia, quello che ha contribuito all’ingresso del Paese in Europa e, dato da non dimenticare, insieme ad altri presidenti ha portato a conclusione il Patto di Varsavia per l’ingresso di questi Paesi nella NATO. Il pensiero di Havel è molto attuale: il libro ‘Il potere dei senza potere’ è del 1978 ma ciononostante attualissimo e racconta del rapporto tra l’uomo e il potere, qualsiasi forma di potere, anche quello delle nostre democrazie”.

“Havel è un uomo semplicissimo, non studia da dissidente, non studia da agitatore politico, è un uomo che, come dice lui stesso, decide di vivere in sintonia con la propria coscienza e mette a tema la coscienza, che è l’elemento fondamentale di ogni persona – sottolinea il presidente di Cara Beltà Paolo Desalvo – L’esigenza di giustizia, verità, bellezza: lui ha il coraggio di vivere in sintonia con questa coscienza. Questo lo porta lentamente a scontrarsi con un sistema di potere che era quello ideologico. Perché l’ideologia, come scrive Havel, è una grande mistificazione, una grande alterazione della realtà. La cosa interessante è data dal fatto che lui non parte solo dalla questione del potere e del potere sovietico: lui parte da qualunque tipo di potere”.

“In queste settimane, rileggendo i suoi scritti, mi sono domandato ‘Cosa vuol dire per me vivere nella verità? E cosa vivere nella menzogna?’. Queste sono domande che l’uomo moderno deve porsi, perché Havel mette a tema la spersonalizzazione della persona – prosegue Desalvo – Mi è tornato in mente quello che diceva colui che è forse il più grande profeta italiano del dopoguerra, Pier Paolo Pasolini, quando parlava della grande omologazione. Ecco l’omologazione, la spersonalizzazione, è il pericolo che ci sovrasta. Credo che oggi questo tema sia molto presente e dobbiamo stare molto attenti, perché ogni volta che nella storia l’uomo accetta di non vivere in sintonia con la sua coscienza si aprono rischi grandissimi per quell’uomo e tutta la società”.