“Da Borgio a Verezzi”: passeggiata storico naturalistica tra splendidi panorami

Borgio Verezzi. Domenica 20 dicembre dalle 10 alle 14 l’associazione My Trekking Liguria invita a partecipare alla passeggiata storico naturalistica “Da Borgio a Verezzi”. L’escursione partirà da Borgio, località adagiata sulla costa, per risalire il versante della montagna tra splendide terrazze affacciate sul mare e giungere a Verezzi.

Qui il tempo sembra essersi fermato: entreremo in un borgo silenzioso dove non transitano macchine per le vie lastricate in pietra. Nella piazza sant’Agostino, a balcone sul mare, si svolge dal 1967 un evento di grande richiamo per tutta la Liguria e non solo: il Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

La gita ad anello sarà lunga 7 km circa con un dislivello in salita di 300 metri circa e pranzo è al sacco a cura del partecipante. È richiesto un contributo associativo di 10 €. Per iscriversi basta scaricare sul cellulare l’applicazione My Trekking. Per ricevere informazioni sulle gite è possibile inviare un messaggio Whatsapp con scritto “Iscrivimi” e il proprio nome al numero 3351779367.