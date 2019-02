“Curiosi di Natura” – Trekking alla scoperta di sé e della natura con il proprio cane

Asciugata la pioggia e sciolta la neve accogliamo la primavera con un primo incontro nella natura. Domenica 24 marzo diamo inizio ad un’esperienza in cinque tappe: una passeggiata al mese per riscoprire il potere terapeutico del bosco insieme al tuo cane. In ogni incontro verranno proposti una passeggiata tra i colori e i profumi della natura, un incontro di YogaDog e un ecolaboratorio. Ad accogliere i passi del primo incontro sarà la macchia mediterranea lungo un piacevole sentiero affacciato sul mare alla portata di tutti in cui il cane potrà sfogare la sua energia, divertirsi e annusare.

L’incontro offre infatti la preziosa opportunità di consolidare la relazione con il proprio cane vivendo una giornata di socializzazione e stimoli con il supporto dell’educatrice cinofila Valentina Cavallo.

Un momento privilegiato è riservato alla lezione di YogaDog in cui vivere lo yoga in un contesto protetto e naturale con la guida attenta dell’insegnante Sara Pizzorno. Un percorso nel quale sperimentare i benefici dello Yogadog – yoga insieme al tuo cane – per rigenerare corpo e mente avvolti dalla magia della natura. A conclusione dell’incontro si svolgerà un ecolaboratorio. Un modo ludico e informale di fare esperienza in ambiente naturale e in cui incontrare la natura esplorando nuovi punti di vista e facendo esperienza con essi. Un momento gratificante dal punto di vista sensoriale, esplorativo e olfattivo.

L’evento è aperto a tutti e adatto ai bambini ed è un’ottima occasione per rigenerarsi nella pace della natura e nella ricerca di una connessione più profonda con (e attraverso) essa. Cinque tappe di un’avventura che ci condurrà per boschi una domenica al mese da condividere con il proprio cane: 24 marzo • 14 aprile • 19 maggio • 16 giugno • 14 luglio. Prenota il tuo posto per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica! A conclusione del percorso verrà consegnato l’attestato di partecipazione. Le date non sono recuperabili ma nel caso non potessi partecipare a tutte cinque le tappe non esitare a contattarci.