Cuore morbido e dolce della food designer Angela Simonelli

La bellezza delle piccole cose è un elemento fondamentale nella cucina di Angela Simonelli, food designer di iFood che sabato 28 settembre dalle ore 17 allo Scavolini Store, in via Nizza 162, a Savona presenterà uno show cooking imperdibile. Tema dell’evento la dolcezza in cucina: con l’aiuto del pubblico Angela preparerà dei deliziosi biscotti “cuore di mela”.

Un’opera d’arte da gustare con gli occhi e con il palato: le mani esperte di Angela Simonelli daranno vita ad una profumatissima frolla che nasconde al suo interno un caldo “cuore di mela”. Parola d’ordine: tradizione. Per la base di questi biscotti si segue infatti la ricetta tradizionale con farina, uova, zucchero e burro ma al suo interno via alla creatività e ai gusti memorabili: mele, cannella, vino dolce e confettura di albicocche. Il piatto non sarà solo buono ma anche bello perché anche la semplicità può diventare una “piccola opera d’arte”.

Nata a Livorno e trapiantata a Firenze, Angela Simonelli è un architetto con la passione per la cucina ma soprattutto per l’impiattamento artistico. Ama il “bello” in ogni sua forma e cerca di declinarlo sempre nei suoi piatti. Il suo obiettivo è provare a trasformare anche una semplice crostata in una piccola opera d’arte. Nel 2015 ha aperto il blog “Tre muffin e un architetto” per esprimere la sua creatività e seguire la passione per la fotografia. Angela è anche personal chef e tiene corsi di food design, scrive libri di cucina ed è autrice e presentatrice del programma “Gourmet” su Alice TV.