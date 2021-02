“Cuore d’albero”: le avventure dello spiritello Uff in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 28 marzo alle ore 16:30 dal Teatro delle Udienze di Finalborgo gli attori Nadia Pedrazzini e Antonio Basilisco portano in scena online lo spettacolo “Cuore d’albero”, scritto da Mauro Lo Verde e prodotto dal Teatro d’Oltre Confine.

Uff è lo spirito del paese. Tornato a casa dopo tanti anni, scopre quel luogo stranamente cambiato: non più solo sassi e aridità ma boschi, ruscelli, fiumi, abitazioni, animali. Chi mai può aver compiuto un’impresa così eccezionale?

Indagando s’imbatterà in buffi personaggi che lo aiuteranno nella sua ricerca, fino a scoprire che… le grandi imprese si compiono attraverso piccoli gesti quotidiani! Far crescere un sogno dentro di sé e lavorare giorno dopo giorno per la sua realizzazione: di questo ci piace parlare!

Il biglietto consente di vedere la diretta streaming. Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto tecnico è possibile contattare il numero di telefono 3274743920.