Cunfögu 2018

Come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia del Cunfögu, organizzata dal Comune e dall’associazione ‘A Campanassa, un appuntamento molto sentito dai savonesi che attendono di vedere la direzione che prenderà la fiamma per sapere come sarà il nuovo anno.

Alle ore 10 in piazza del Brandale si terrà il raggruppamento della formazione storica, alle 10:30 il corteo lungo via Pia, via Pietro Paleocapa e corso Italia, accompagnati dal suono della Campanassa. Alle 11 si arriverà in piazza Sisto IV e ci sarà accensione del ceppo augurale.

Alle 11:15 nell’atrio del Municipio il tradizionale “mugugno” e la consegna del riconoscimento “A Campanassa ringrassia”.