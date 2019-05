“Cubicamente” – Antonietta Cavallero espone a Pozzo Garitta

Da sabato 11 maggio (inaugurazione alle ore 18) a domenica 26 maggio a Pozzo Garitta 32 è visitabile la mostra personale di Antonietta Cavallero, artista versatile che passa dalla narrativa a impegnativi lavori di pittura su legno e non solo. La sua ricerca continua e ostinata percorre un iter idealmente tracciato nel quale il mutare del linguaggio, dal retorico al geometrico, giunge all’essenzialità del segno.

Scrive Silvia Campese:

A cavallo tra filosofia e matematica, Antonietta Cavallero si tuffa nel mondo dell’astrattismo passando per la sequenza di Fibonacci. Seguendo una strada, già percorsa da Mario Mertz, l’artista savonese cerca nel mistero dei numeri un varco per addentrarsi nel mondo della bidimensionalità. Un balzo che, dal figurativo, l’ha accompagnata prima alla ricerca materica e poi all’astrattismo. In un susseguirsi di figure geometriche, a rafforzare la sua tesi, arriva il supporto ligneo: totem, cubi e, solo all’ultimo, la tela. Giochi di colore compenetrano attraverso rettangoli, rombi, quadrati su uno sfondo monocromo. In un gioco dove la fantasia, alla Bruno Munari, vince sulla matematica, trasformando la geometria in una rincorsa di farfalle.