Cristina Rava presenta il libro “Di punto in bianco”

Cristina Rava, scrittrice conosciuta e amata da anni per i suoi gialli in cui l’aspetto psicologico dei personaggi è dominante, sarà ospite della rassegna “L’autore racconta” venerdì 2 agosto alle ore 21:15 nell’area culturale di fronte alla Libreria Squilibri, sulla via Aurelia, per presentare il suo ultimo libro “Di punto in bianco”, edito da Rizzoli.

L’incontro si profila coinvolgente e permetterà di conoscere meglio questa scrittrice ingauna, molto apprezzata dagli appassionati del noir.

Nei miei libri c’è il mistero, l’aspettativa, ma non punto sugli effetti speciali. Non c’è efferatezza, piuttosto mi soffermo sull’aspetto psicologico dell’assassino, andando a “sfrugugliare” nell’anima delle persone e raccontare il travaglio di sensazioni, emozioni e sentimenti. Parlo del disagio mentale con valenza di tipo patologico, di quel processo psicologico che porta una persona a decidere di uccidere, invece di trovare soluzioni meno tragiche, e metto il lettore nella condizione di porsi un quesito: il male va solo perseguito o va anche curato?

La rassegna letteraria è promossa dall’Associazione Culturale Poornima con il patrocinio del Comune di Andora e la partecipazione della Libreria Squilibri.