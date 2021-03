Cristina Magni spiega come “farsi trovare” sul web in un seminario della Camera di Commercio

Nell’ambito di “Eccellenze in digitale”, progetto di UnionCamere supportato da Google per far crescere le competenze web dei lavoratori delle imprese, giovedì 1 aprile dalle 10:30 alle 12:30 la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza il seminario “Costruire una prima presenza online senza intermediari partendo da zero e farsi trovare”.

Perché oggi è sempre più strategico predisporre e ottimizzare il proprio presidio digitale? È l’interrogativo cui cercherà di dare una risposta Cristina Magni, project manager presso Si.Camera, la quale presenterà azioni e strumenti che possono migliorare la propria presenza in rete aiutando a farsi trovare dal cliente grazie alla cura degli elementi tecnici basilari della SEO (Search Engine Optimization).

L’accesso è aperto a tutti i lavoratori delle imprese di Savona, Imperia e La Spezia tramite iscrizione sul form online.