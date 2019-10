Cristina Balestrini presenta “Chiesa: perchè mi fai male?”

Sabato 26 ottobre 18 presso la libreria Ubik di Savona l’autrice Cristina Balestrini presenta “Chiesa: perché mi fai male? Storia di un abuso e ruolo della Chiesa documentato”.

Partecipa all’incontro Francesco Zanardi, portavoce della Rete l’Abuso.

Il libro testimonia una vicenda realmente accaduta in Italia, raccontata in prima persona: un abuso sessuale di un minore da parte di un sacerdote. Come la Chiesa è intervenuta? E in generale, quali attenzioni e preoccupazioni hanno realmente i vertici ecclesiastici nei confronti dei bambini vittime di preti pedofili, spesso vittime cattoliche, come in questo caso?

Questa è una storia ricca di documenti, con descrizioni accurate del processo che si è svolto, dove emerge la opaca gestione della vicenda da parte della Diocesi, fino ad arrivare al coinvolgimento della Santa Sede. Qual è il ruolo di Papa Francesco? Proclami, parole o fatti? Questa è una testimonianza di fede profonda, arricchita dalla volontà di non nascondere nulla, anche quando non è tutto come sembra in apparenza o come si è sempre pensato.