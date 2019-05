“Crisi Complessa” – Un documentario per riflettere

In anteprima al Nuovo Filmstudio di Savona giovedì 23 maggio alle ore 18 sarà proiettato il documentario “Crisi Complessa” di Mimmo Lombezzi e Mario Molinari con la collaborazione di Giovanna Servettaz, alla presenza degli autori e di Franco Zunino, presidente ARCI Savona, Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari, Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro di Savona, Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali della Provincia di Savona.

Acna, Montecatini, Fornicoke, Brown Boveri, Ferrania, Italsider, Ocv, Tirreno Power: sono i nomi di un percorso a tappe che ha scandito l’impoverimento di un’intera provincia in settori chiave della produzione energetica, della siderurgia, della chimica, dell’elettromeccanica. Mancata innovazione tecnologica, incapacità di riconversione in settori strategici, difficoltà nel rapporto tra produzione, ambiente e territorio, hanno prodotto un’area di crisi che si estende da Albenga alla Val Bormida.

“Crisi Complessa” è un documentario, ancora in lavorazione, che vuole mostrare la Resistenza, o meglio la Resilienza, di una civiltà industriale che non vuole scomparire. Pensato come uno strumento per aprire un dibattito su una fase economica che segnerà per sempre la storia della provincia di Savona e del nord industriale del Paese, “Crisi Complessa” vuole essere anche un atto d’amore verso un territorio con una storia gloriosa e una vera “civiltà del lavoro” che rischiano il declino. È stato concepito nella convinzione che la tuta blu crocifissa, portata in corteo dai lavoratori Piaggio, meriti di più del tempo effimero di un servizio dei telegiornali.