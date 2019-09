Cresc.i in bike- Memorial Daniele Restuccia – Pedalata non competitiva per grandi e piccini a Vado Ligure

A Vado Ligure, domenica 15 settembre, si terrà la Cresc.i in bike- Memorial Daniele Restuccia, pedalata non competitiva per grandi e piccini.

Ritrovo e partenza

Dalle ore 15.30 presso i giardini a mare “C. Colombo”. La partenza della pedalata, prevista per le ore 16.00, verrà lanciata Geronimo Stilton, protagonista dell’evento “Uniti per la terra”.

Percorso

Dalla pista ciclabile sita sul lungomare fino al Comune di Savona (Zinola) attraversamento della Via Aurelia, via Quiliano, via Torcello fino al centro di Quiliano, attraversamento sul ponte di via Don Peluffo, rientro su via XXV aprile, via F.lli Cervi, via Ferrari, rientro sul lungomare e termine nel Giardini “C. Colombo”.

Verranno premiati

– i tre gruppi più numerosi

– il ciclista più giovane

– quello meno giovane

– il partecipante che arriva da più lontano

– la bicicletta più estrosa

Alle 18.00 animazione con Geronimo Stilton, a seguire foto e autografi.

La partecipazione è subordinata al rispetto del codice della strada. Per i minori è necessario l’assenso dei genitori. Consigliato l’uso del casco.

Evento a favore dei progetti di sostegno e animazione del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale San Paolo di Savona.