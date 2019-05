Domenica 19 maggio per le piazze e le vie Savona si svolgerà la pedalata ciclistica non competitiva “Cresc.i in Bike” – 19° Memorial Daniele Restuccia, tradizionale manifestazione organizzata dall’associazione Cresc.i in collaborazione con la Città di Savona e l’ASL 2 Savonese e nell’ambito della 13esima Settimana dell’Infanzia. La bellissima iniziativa coinvolge grandi e piccini in una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

In piazza Sisto IV i partecipanti si ritroveranno alle ore 9 per le iscrizioni, alle ore 10 per la partenza e intorno alle ore 11:30 per l’arrivo. Lo scenografico percorso si snoderà lungo piazza Sisto IV, corso Italia, via Pertinace, piazza Diaz, via dei Mille, piazza Marconi, via Brignoni, piazza Saffi, via Cavour, via san Lorenzo, piazzale Brennero, via Verdi, via Torino, via Crispi, Lavagnola, corso Ricci, corso Tardy e Benech, via Stalingrado, via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Colombo, piazzale Eroe dei Due Mondi, corso Mazzini, piazza del Brandale, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, corso Italia.

Ricchi premi sono in palio per il partecipante che arriva da più lontano, il gruppo più numeroso, il più estroso, il più giovane e il meno giovane.

Il ricavato della “Cresci in Bike” sarà interamente dedicato a finanziare i numerosi progetti che la onlus sostiene da vent’anni all’interno della struttura complessa Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo e che ogni anno, grazie al prezioso e generoso contributo di tutta la cittadinanza, si arricchisce di nuove idee e originali esperienze.