Creatività e impegno sociale si uniscono nella mostra “il Dono dell’Arte”

Sabato 14 dicembre dalle 17 (orario di inaugurazione) alle 22 e domenica 15 dicembre da mezzogiorno alle 19 a Palazzo Mascolo Gavotti, in piazza don Aragno 6, a Savona è visitabile la mostra “il Dono dell’Arte”.

La Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo in Legino ospita infatti la quinta edizione di un evento che vuole unire l’arte all’impegno per il sociale. Nelle sale saranno presenti le opere di oltre venti autorevoli artisti eseguite con diverse tecniche: pittura, scultura, tessitura, ceramica, fotografia e incisione.

In questa edizione si è chiesto agli artisti di proporre pezzi di piccole dimensioni in modo da ricreare idealmente tra le pareti della sala un mosaico formato da tanti piccoli contributi ma ciascuno indispensabile per la riuscita finale.

Allo stesso modo i visitatori potranno contribuire alla finalità benefica dell’evento: il ricavato delle vendite sarà destinato infatti per metà al sostegno delle famiglie in difficoltà economiche e per metà agli artisti. Per l’occasione gli artisti valuteranno le proprie opere con prezzi agevolati in virtù della finalità solidale dell’esposizione.