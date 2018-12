Country Night – Animazione e balli di gruppo a Vado Ligure

“Vado al massimo!”, “Vadointens!”. Passa con noi le sere più festose e scintillanti dell’anno! La notte si riempe di suoni, colori, divertimento e allegria a Vado Ligure con un grandissimo carosello di eventi nella caratteristica cittadina del ponente savonese, promossi dal Comune. Una luminosa struttura riscaldata vi aspetta ai Giardini a Mare dal 28 dicembre al 6 gennaio.

Domenica 30 dicembre Country Night: animazione e balli di gruppo a tema country a cura di Mack, dj dei Wild Angels Zena. Stage primi passi dalle ore 18 alle ore 20. Saranno presenti numerosi stand gastronomici e alle ore 21:30 avrà inizio la serata di gala.

Lunedì 31 dicembre, Ultimo dell’Anno, avanti fino all’alba per festeggiare il 2019 con lo scoppiettante concerto della band Divina al ritmo della travolgente musica disco anni ’70 – ’80 dalle ore 22:30. Allo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico con brindisi per tutti i partecipanti.

È obbligatoria la prenotazione a partire da giovedì 20 dicembre fino ad esaurimento posti (massimo 4 biglietti per prenotazione) presso gli esercizi commerciali Sapori di Liguria in via Aurelia 96, Bar La Palma in via Aurelia 31, Profumeria Chiara in via Gramsci 39, Mezu Mezu in Aurelia 300 a Porto Vado oppure online sul sito web https://www.eventbrite.com/e/capodanno-2019-con-i-divina-tickets-53679007356. Il biglietto darà diritto all’entrata solo entro e non oltre le ore 23 di lunedì 31 dicembre.

Martedì 1 gennaio “Un the in musica”, pomeriggio musicale a cura dell’Associazione Culturale Teatro Archimede con ingresso alle ore 16:30.

Mercoledì 2 gennaio avrà luogo il Circus Day, un pomeriggio di giochi e intrattenimento per bambini con sfilata per le vie della città alle ore 15:30 e successivo trasferimento in tensostruttura alle ore 16:30.

Giovedì 3 gennaio elettrizzante divertimento con la Serata LatinoAmericana, evento di danza a cura della scuola di ballo Latin Studio di Savona. Primi passi alle ore 20:30 e a seguire, alle 21:30, la serata di gala.

Venerdì 4 gennaio alle ore 21 sarà “Inutile piangere sul latte macchiato”, spettacolo teatrale della Compagnia Pi Greco. Quando ci si comporta bene si merita un premio: un’uscita per festeggiare il Natale è proprio ciò che ha meritato un gruppo di matti ospiti della clinica “Qui si sana”. Ma gli imprevisti sono sempre in agguato, anche per gli spettatori…

Sabato 5 gennaio tutti invitare ad “usare” “Colori e Musica”: serata a cura dell’Associazione Culturale Teatro Archimede che avrà inizio alle ore 21.

Domenica 6 gennaio seguiamo tutti in parata mascherata le Befane e i Befani sulla passeggiata a mare dalle ore 15. Ingresso nella tensostruttura dalle ore 16:30 con animazione, ristoro e tanti ambitissimi premi in palio.