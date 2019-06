Cosmesi e impatto ambientale, quali prospettive possibili

Tu cosa fai per il tuo benessere? Sai cosa ti spalmi sulla pelle quando ti fai la doccia o quando usi una crema, e sai cosa rappresenta tutto questo per l’ambiente?

Solobioperte di Adriana Rossi ti invita, nell’ambito della manifestazione la fortezza del benessere a Finalborgo al Forte San Giovanni, venerdì 21 giugno alle ore 17 nella Sala del Marchese per un incontro sui temi della #greeneconomy e della consapevolezza nella scelta e nell’utilizzo quotidiano dei prodotti per l’igiene personale e la bellezza. Ti aspettiamo!