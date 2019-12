“COSMArt” – Viaggio accompagnato attraverso i cinque sensi

Sabato 21 dicembre dalle 17 alle 19 nella suggestiva location della Casa Museo Jorn ad Albissola Marina i visitatori, in piccoli gruppi itineranti guidati da una bianca vestale, verranno accolti coinvolti in un percorso emozionale che li porterà ad entrare in un dorato, profumato, gustoso, Olimpo di sensi.

Scoprendo o riscoprendo attraverso l’ascolto di brani della scrittrice Marzia Pistacchio e di celebri autori, vivendo sulla “propria pelle” esperienze legate ai sensi, profonde emozioni, relegate spesso nei meandri del profondo di ognuno di noi, spesso non assecondate, in realtà fondamentali per scoprire quello che siamo, come sentiamo e dovremmo assecondarci.

Il percorso sensoriale approderà successivamente al cospetto del Sesto Senso alias Fabio Taddi e l’incontro con le sue celebri maschere sancirà un provare allo specchio un viso diverso dal proprio, un carattere opposto, un sorriso mai sperimentato.

A questo punto il viaggio toccherà altre affascinanti mete. La prima sarà proseguire l’esperienza del tatto testando con nuova consapevolezza i prodotti di Daphfne Cosmesi in una veste non consueta. Non sarà l’uso di un prodotto di bellezza che cambierà significato alla cura del proprio sé ma farlo dopo essere stato protagonista di un viaggio alla scoperta delle proprie emozioni e del concetto di bellezza attraversato dalla propria anima, arrivato al poter toccare, passando attraverso la bellezza di quello che è appena stato.

Ultima tappa “Il nudo impossibile”, mostra fotografica di Marco Toschi in cui, come dice l’autore stesso, “il nudo viene privato della sua essenza (“nella sua carne il nudo incarna”, cit.), il corpo umano diventa un luogo sconosciuto, un posto in cui non riusciamo ad orientarci. Così familiare ed estraneo al tempo stesso, tale da rappresentare un vago ricordo difficile da mettere a fuoco”.

“COSMArt” sarà un evento unico nel suo genere. Coinvolgerà personalità creative uniche che con l’unico intento di suggestionare il visitatore daranno vita ad un eccezionale spettacolo emozionale. Per la prima volta il concetto di benessere di Daphfne Cosmesi passa con “COSMArt” attraverso l’idea della conoscenza propria anima, sopra ogni cosa, e approda ad un ideale di Bellezza del mondo che è intorno e in cui ognuno di noi deve essere protagonista. A corollario di questa inebriante performance l’ultima stanza avrà come piacevoli ospiti le creazioni di Sacano’s Bag e le creazioni oniriche di Super-From.