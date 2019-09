Lunedì 23 settembre alle ore 18 presso l’ex Prima Circoscrizione, in via Castodenga, a Lavagnola prenderà avvio il Corso per genitori separati e non, primo di una serie di quattro incontri bisettimanali, che termineranno lunedì 4 novembre, con l’intento di essere più vicini possibile alle problematiche dei genitori, sia che questi siano separati o no.

La necessità di questo nasce dal fatto che sempre più coppie hanno problemi su come relazionarsi con i figli, gestirli, non farli sentire un peso o pretendere da loro troppe aspettative. Sempre più spesso sentiamo frasi del tipo “Non so come fare per farmi ubbidire!” oppure “L’unico momento di tranquillità è quando guarda la tv o gioca alla Play”, oppure dar loro una punizione senza spiegarne il motivo.

Naturalmente non sono invitati solo i genitori ma anche nonni, zii e tutti coloro che ruotano attorno ad un bambino, perché è importante sapere come comportarsi per non creare confusione in queste piccole menti.

Agli incontri parteciperanno i tecnici dell’Associazione Papà Separati Liguria. Per le adesioni contattare Anna Rosso al numero di telefono 3382295037.