Corso didattico “Quattro secoli di arte a Savona in quattro lezioni”

Il primo corso didattico di Storia Patria del 2019 inizierà venerdì 18 gennaio alle ore 17 nell’Aula Magna del Liceo Martini in via Aonzo 2 a Savona. Il corso intitolato “Quattro secoli di arte a Savona in quattro lezioni” è organizzato dalla stessa Società Savonese di Storia Patria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, il Liceo Chiabrera – Martini e il patrocinio della Città di Savona.

In primo luogo si vuole sottolineare la qualità dei relatori. Massimiliano Caldera e Magda Tassinari sono tra i principali studiosi dell’arte medievale e moderna di Savona, ne fa fede la loro attività professionale e la bibliografia che hanno prodotto in decenni di ricerche e pubblicazioni di altissimo livello scientifico e qualitativo.

Un valore aggiunto del corso è rappresentato dal fatto che le quattro lezioni saranno accompagnate da agili appunti che gli stessi relatori hanno appositamente preparato. Si tratta di strumenti inediti per conoscere meglio e studiare il patrimonio artistico anteriore all’inizio del XIX secolo conservato nei musei e nelle chiese cittadini.

“Ci auguriamo che l’impegno notevole profuso da Massimiliano Caldera e Magda Tassinari e quello degli enti organizzatori sia valutato positivamente da chi vi parteciperà. Siamo sicuri che, alla fine delle lezioni, non a caso tenute nell’aula Magna del Liceo Artistico Arturo Martini, tutti noi apprezzeremo ancora di più Savona e quanto vi è conservato”, spiegano gli organizzatori del corso.