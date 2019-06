Corso di SUP a Bergeggi

Il corso è tenuto da un istruttore tecnico della Federazione italiana surfing e si svolge in due uscite di circa 1,5 h ciascuna.

Durante la prima lezione l’istruttore fornirà le nozioni teoriche e pratiche sull’uso del SUP con l’obiettivo di prendere confidenza con la tavola in piena sicurezza. La seconda lezione consisterà nell’escursione vera e propria, e il percorso potrà variare in base alle necessità dei partecipanti e alle condizioni meteomarine.

L’attrezzatura sarà fornita dall’organizzazione.

I partecipanti dovranno comunque munirsi di adeguate protezioni solari.

E’ indispensabile prenotare

Info e prenotazioni presso Ufficio Iat Bereggi

019 859777 – iat@prolocobergeggi.it