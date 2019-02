Corso di Primo Soccorso con la Croce Bianca di Andora

La Croce Bianca di Andora indice anche per l’anno 2019 il Corso di Primo Soccorso con il compito di diffondere il più possibile l’educazione sanitaria e le manovre basi per un primo soccorso, che è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

Il corso avrà inizio il 22 febbraio e durerà sino al 12 marzo. Gli incontri saranno due alla settimana e sono programmati in orario serale dalle ore 20:30. La partecipazione è gratuita e non è vincolante a nessuna attività futura.

Programma

• venerdì 22 febbraio: Presentazione del corso – Come funziona la Croce Bianca – Sistema Emergenza 112 – Autoprotezione e sicurezza sull’intervento

• martedì 26 febbraio: B.L.S. (teoria e pratica) – Disostruzione delle via aeree nell’adulto

• giovedì 28 febbraio: P.B.L.S. (teoria e pratica) – Disostruzione delle via aeree nel lattante e nel bambino

• martedì 5 marzo: Trattamento delle ferite e delle ustioni

• giovedì 7 marzo: Cos’è il trauma e come va trattato

• martedì 12 marzo: Aspetti psicologici del soccorso – Test Finale – Conclusione corso

Informazioni e iscrizioni: Croce Bianca, via Dante 8, Andora