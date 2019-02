Corso di pittura iconografica, tutti i sabati a Savona

Tutti i sabati dal 2 marzo al 27 aprile, dalle ore 10 presso l’Associazione Archeosofica di Savona, si svolgerà il Corso di pittura iconografica.

E’ un’esperienza alla portata di tutti, che consente di far emergere il talento artistico innato in ognuno di noi.

Il corso non richiede alcuna esperienza pittorica pregressa e prevede vari livelli di difficoltà per apprendere gradualmente tutti i segreti di quest’arte millenaria. Questo speciale tipo di pittura si esegue su tavola di legno opportunamente preparata, usando come colori pigmenti naturali come terre e ocre.

Tutti i materiali (tavola, pigmenti, pennelli, ecc.) saranno forniti dal laboratorio e l’icona finita resterà all’autore.