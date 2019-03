L’ostetrica Grazia Agostino propone a mamme e papà un corso di massaggio infantile AIMI 0 – 12 mesi in cinque incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora, durante i quali potranno imparare la sequenza del massaggio infantile, gli esercizi, la sequenza per le coliche e discutere di argomenti, esperienze e dubbi riguardanti il massaggio infantile e non solo. Il primo incontro sarà lunedì 8 aprile alle ore 18 presso la Farmacia di Legino in via Stalingrado 68 R a Savona.

Al termine del corso i genitori avranno l’opportunità di decidere se partecipare ad un incontro aggiuntivo presso lo studio della musicoterapeuta Anna Boesso, ricco di emozioni, libertà, improvvisazione, ascolto ed espressione di se stessi.

La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Costo partecipazione: singolo incontro 15 € | 5 incontri: 60 €

Info: www.ostetricasavona.it