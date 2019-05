Corso di Arrampicata Sportiva con il Club Alpino Italiano

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del Club Alpino Italiano di Savona organizza un Corso Base di Arrampicata Sportiva riservato a principianti ma con la possibilità di partecipazione anche ad arrampicatori di livello intermedio, già con esperienze da primo di cordata. Il corso si sviluppa in quattro uscite (2 giornate singole e 2 fine settimana per un totale di 6 giornate), 1 lezione teorico pratica in palestra a Savona e 3 lezioni teoriche nella sede del CAI.

La partecipazione alle lezioni teoriche è obbligatoria per il prosieguo del corso, essendo parte integrante della didattica: perdere più lezioni e non partecipare ad alcune uscite non permette di accedere ai moduli successivi. Le uscite di una singola giornata saranno effettuate la domenica con la possibilità di anticipare la giornata al sabato per motivi meteo dipendenti.

Per iscriversi è obbligatorio il tesseramento CAI valido per il 2019, un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, una fototessera e il pagamento del prezzo del corso. L’età minima di partecipazione è di anni 16 con necessaria autorizzazione di un genitore o di chi ne esercita la potestà.

Programma:

giovedì 30 maggio lezione teorico pratica presso palestra arrampicata Urban Climb Savona

sabato 1 / domenica 2 giugno uscita pratica

sabato 8 e domenica 9 giugno uscita pratica

sabato 15 / domenica 16 giugno eventuale recupero

sabato 22 o domenica 23 giugno uscita pratica

sabato 6 e domenica 7 luglio uscita pratica

Informazioni: Club Alpino Italiano Savona, martedì ore 18 – 19:30 e venerdì ore 21 – 22:30