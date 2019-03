Corso di aggiornamento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi a Borghetto

Il Comune di Borghetto S. Spirito e il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella propongono, per il dodicesimo anno consecutivo, il corso di aggiornamento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi.

Il corso si propone di approfondire alcune tematiche di grande importanza per la promozione della lettura e del libro, grazie alla presenza di Esperti del settore, che ne analizzeranno le principali caratteristiche.

Nei tre pomeriggi dal 20 al 22 marzo verranno analizzate le più importanti e valide novità editoriali dell’ultimo anno, verranno proposti percorsi di lettura per le diverse fasce d’età e proseguito l’approfondimento iniziato lo scorso anno e dedicato alla scrittura creativa e al rapporto di quest’ultima con la lettura.

Anche per la XII° edizione il corso beneficia di tre importanti patrocini: L’Ufficio Scolastico del MIUR, l’associazione italiana Biblioteche ed il Progetto Nati per Leggere.

Il corso è stato inoltre sostenuto dal MIBAC, attraverso il contributo assegnato al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario e da parte e dalla Fondazione Vacca di Borghetto S. Spirito.

I Relatori del Corso:

ALFONSO CUCCURULLO

Attore e formatore teatrale, si occupa di teatro dal 1992. Nel 1995 frequenta la “Colli”, scuola di teatro dell’Emilia Romagna. Dal 1997 di dedica all’attività di narrazione e formazione teatrale per bambini e adulti organizzando laboratori teatrali, letture animate e spettacoli.

Dal 2002 collabora con vari musicisti e realizza numerosi spettacoli teatrali con musica dal vivo. Dal 2008 è riconosciuto formatore ufficiale del progetto NPL®.

FRANCESCO LANGELLA

Direttore Scientifico della Biblioteca internazionale per ragazzi E. de Amicis di Genova, Presidente AIB Liguria, Direttore della rivista LG Argomenti, è uno dei massimi esperti italiani di letteratura per ragazzi. Tiene incontri di formazione in tutta Italia e workshop dedicati alla lettura ad alta voce.

MARCO TOMATIS

Prima Insegnante e Preside, poi scrittore, Marco Tomatis collabora da anni con l’Illustratrice Cinzia Ghigliano e con la scrittrice Loredana Frescura, pubblicando per i maggiori editori italiani. Ha vinto prestigiosi premi per la letteratura per ragazzi. Appassionato di storia e letteratura ha pubblicato articoli e saggi sulla letteratura per l’infanzia. Pubblica anche per il Touring Club Italiano e Slow Food Italia.

“Il corso di aggiornamento sulla Letteratura per ragazzi, organizzato dal Comune di Borghetto S. Spirito attraverso la Biblioteca Civica, rappresenta, da anni, uno spazio di confronto e di approfondimento molto importante ed atteso dagli addetti ai lavori, ma anche dai lettori appassionati di libri per ragazzi.

Tre giornate intense, che pongono il libro al centro dell’attenzione, per fornire spunti e buone pratiche per promuovere la lettura”

Modalità di partecipazione

L’iscrizione agli incontri è gratuita.

Verrà rilasciato attestato di frequenza per ogni singola giornata di frequenza.

Info e iscrizioni

Biblioteca Civica Borghetto S.Spirito – Centro Sistema Bibliotecario della Valle Varatella

Palazzo E.Pietracaprina – Piazza Libertà -17052 Borghetto Santo Spirito (SV) te!. 0182 973016

e mail: bib1ioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it