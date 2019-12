Corsa dei Babbi Natale ad Alassio

Sabato 7 dicembre il “ponte” di sant’Ambrogio ad Alassio si arricchisce con la nuova edizione della Corsa dei Babbi Natale, abbinata alla Lotteria di sant’Ambrogio.

La partenza avrà luogo dal molo in direzione porto, poi si ritornerà fino alla scogliera e l’arrivo sarà ancora al molo.

Un percorso di 7,5 km alla portata di tutti, sufficientemente corto per i meno allenati o chi semplicemente approfitta per una bella passeggiata lungo le passeggiate a mare ma sufficientemente lungo anche per mettere a prova i più allenati.