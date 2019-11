“Corri Celle 2019”

Sabato 7 dicembre l’associazione sportiva dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure organizza la sesta edizione della “CorriCelle” in collaborazione con Atletica Arcobaleno Savona e con il patrocinio del Comune.

La manifestazione regionale di corsa su strada è valida come ultima prova del Circuito Grand Prix FIDAL 2019.

Sono previste diverse competizioni con distanze in base all’età: dai 600 metri per i più piccoli alla gara competitiva di 6 km in un suggestivo circuito per le vie e il lungomare di Celle Ligure.