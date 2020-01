“Coppie scoppiate” di Derek Benfield con la compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile alle ore 21 al Teatro “Osvaldo Chebello” a Cairo Montenotte vanno in scena le “Coppie scoppiate” di Derek Benfield con Diego Conterno, Eleonora Demarziani, Sonia Fraschetti, Paolo Lambertini, Fabio Riva, Paolo Scorzoni e Linda Siri, diretti da Luca Franchelli per una produzione della compagnia teatrale Uno Sguardo dal Palcoscenico.

Quali bugie devono ancora inventarsi due coppie per nascondere colpevoli segreti? Questo è il leit motiv della briosa commedia di Derek Benfield, prolifico autore del teatro comico inglese.

Quando Rachel decide di dedicarsi al canottaggio il marito Victor non è neppure sfiorato dal sospetto che in realtà lei ne approfitti per incontrarsi con un giovane nella casa della sua amica Giorgina, tanto più che allo stesso Victor frullano altre cose per la testa: è l’amante di Giorgina, che incontra segretamente quando suo marito Henry, attore, è impegnato in teatro.

Ma una sera lo spettacolo è cancellato, Henry torna inaspettatamente a casa e le due coppie sono costrette ad arrampicarsi sugli specchi per trovare scuse plausibili…