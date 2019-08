Domenica 15 settembre dalle ore 10 nello specchio acqueo antistante Laigueglia si tiene la Coppa Sachner – 10ma Regata Natatoria Nuotatori Genovesi su una distanza di 5000 metri.

Ritrovo dalle ore 8 presso la sede dell’asd Aquila Laigueglia in piazza Pescatori 2. Briefing alle ore 9:15. Partenza alle ore 10 per gli agonisti e alle ore 10:15 per i master dall’arenile dell’associazione sportiva e arrivo nello nello specchio acqueo antistante ad essa, secondo le istruzioni di giuria fornite il giorno stesso della gara.

La partecipazione è riservata ai soli tesserati FIN Agonisti e Master in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Quota di iscrizione: 25 €.