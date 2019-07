“Conversazioni al Museo” su calcio e filosofia con Corrado Del Bò e Ferrucio Masci

Giovedì 4 luglio alle ore 20:45 inizia la rassegna di incontri con l’autore “Conversazioni al Museo 2019” nella sala conferenze della Pinacoteca Civica di Palazzo Gavotti. Si parlerà di calcio e filosofia con Corrado Del Bò, professore associato di Filosofia del Diritto all’Università Statale di Milano e coautore con Filippo Santoni de Sio (assistant professor in Filosofia alla Delft University of Technology in Olanda) del libro “La partita perfetta. La filosofia del calcio” (UTET).

A conversare con Del Bò sarà Ferruccio Masci, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona e curatore della rubrica settimanale di pop-filosofia sul web “Per un pensiero altro”.

La partita perfetta termina con il risultato di 0 a 0. Squadre attente tatticamente, corte, concentrate; le difese controllano gli attacchi, le forze in campo si bilanciano: nessun gol. Ma siamo sicuri che una partita con due formazioni che arrivano ad annullarsi a tal punto da bloccare il risultato su un pareggio a reti inviolate racchiuda veramente lo spirito del gioco e quindi il suo massimo livello di perfezione? Non sarebbero più rappresentativi novanta minuti ricchi di gol ed emozioni? Una di quelle partite che lasciano il tifoso palpitante e con la voce roca? Partiremo da queste domande per dare vita ad un derby filosofico tra Del Bò e Masci.

“La rassegna è pensata per chi vorrà approfittare dell’apertura straordinaria serale gratuita della Pinacoteca dalle 20:30 alle 23:30, concedendosi un momento per ascoltare una conversazione sui temi più diversi, dal rapporto tra calcio e filosofia, con l’incontro del 4 luglio, alle storie d’amore maturo, passando per i gialli”, dichiara l’assessore comunale alla Cultura Doriana Rodino, che ringrazia Paolo Schiavi della libreria Feltrinelli per la collaborazione.