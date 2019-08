Conversazione su “Il genio di Leonardo e la pittura di Caravaggio”

“Il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio” è il titolo della conversazione in programma mercoledì 28 agosto alle ore 21 nel Giardino delle Boschine a Varazze. Il teologo e parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio sarà il relatore della serata promossa e voluta dall’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Savona Noli.

“Le opere di Caravaggio offrono innumerevoli spunti per argomentazioni di tipo evangelico – spiega don Claudio Doglio – penso ad esempio alla ‘Vocazione di San Matteo’, al ‘Riposo durante la fuga in Egitto’ o alla ‘Madonna dei pellegrini’. Tanto si potrà dire sul genio di Leonardo, cercando collegamenti con la tradizione cristiana. Il pretesto sarà usare le opere d’arte per parlare del Vangelo”.

“Siamo orgogliosi di avere come parroco una figura così importante che attraverso la sua immensa cultura spiega il Vangelo parlando dei due grandi artisti Leonardo e Caravaggio – afferma il sindaco Alessandro Bozzano – Invito la cittadinanza a intervenire a questa importante serata”.