“Conversazione al Museo” con le scrittrici Emanuela Giordano e Brunella Schisa

Nell’ambito delle “Conversazioni al Museo 2019”, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona in collaborazione con La Feltrinelli Point, giovedì 25 luglio alle 20:45 nella sala conferenze della Pinacoteca Civica le scrittrici Emanuela Giordano e Brunella Schisa converseranno con l’autrice Laura Pranzetti Lombardini. L’occasione è la nuova collana “Terzo tempo” (Giunti editore) a cura di Lidia Ravera.

Gli over 60 sono oltre il 23% della popolazione italiana (percentuale che a Savona si avvicina al 28%) e rappresentano l’ultima generazione formata sui libri. Godono di buona salute, sono economicamente più sicuri dei giovani e hanno molto tempo libero a disposizione. Se crediamo agli stereotipi sulla terza età c’è una componente importante della vita che si vorrebbe impraticabile: l’amore. “Terzo tempo” racconta l’eros fra gli ultrasessantenni: significa che c’è ancora tutto un tempo da godere e che non è l’ultimo.

Con garbo ed eleganza ancora una volta Laura Pranzetti Lombardini guiderà la conversazione attraversando i temi trattati negli ultimi due libri delle autrici, “Non essere ridicola” (Brunella Schisa) e “Appena in tempo” (Emanuela Giordano).

Emanuela Giordano comincia a lavorare in RAI a diciannove anni per Radio Tre e per Rai Tre, scrivendo racconti e conducendo programmi culturali. Si dedica poi al teatro, riscrivendo alcune importanti opere, replicate con successo in tutti i teatri nazionali. Insegna scrittura creativa alla scuola di drammaturgia diretta da Dacia Maraini e collabora alla scrittura teatrale con Lidia Ravera.

Giornalista e scrittrice, Brunella Schisa è nata a Napoli, ha curato “Herculine Barbin”, “Memorie di un ermafrodito” (Einaudi 1978), “Il teatro di Raymond Roussel” (Einaudi 1982), “Lettere di una monaca portoghese” (Marsilio 1991). Esordisce nella narrativa nel 2006 con “La donna in nero” (Garzanti) che riceve numerosi premi tra i quali il Rapallo Carige. Giornalista de La Repubblica, ha curato per anni la rubrica di libri sul “Venerdì”, con cui adesso collabora. Tra le sue opere “Dopo ogni abbandono” (Garzanti 2009), “La scelta di Giulia”(Mondadori 2013) e “La Nemica” (Neri Pozza 2017).