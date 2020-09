“Convergenze”: tripersonale di Margherita Piumatti, Yehuda Winer e Jotaf

Il Circolo degli Artisti di Albissola Marina offre una nuova interessante opportunità sfidando le difficoltà del momento che viviamo: da sabato 26 settembre (apertura alle ore 17) a domenica 25 ottobre dalle 16 alle 19 l’associazione ospita con grande piacere la tripersonale “Convergenze” di Margherita Piumatti, Yehuda Winer e Jotaf.

Margherita Piumatti è una costante ricercatrice che mette in esperimento la sua creatività con la ceramica e il vetro, riuscendo con tali materie a costruire il suo percorso d’artista. Si dedica a lungo all’insegnamento del disegno e della storia dell’arte e continua ad esporre in mostre personali e collettive. Ama molto rappresentare i cavalli che cerca di elaborare, stilizzare e farli propri.

Yehuda Winer nasce nel 1954 in Israele. Si trasferisce poi in Italia, dove compie gli studi di Medicina, laureandosi e specializzandosi in Oncologia e in seguito in Anestesia e Rianimazione. Vive e lavora a Savona. Da sempre appassionato di arte ha intrapreso il percorso pittorico in seguito all’incontro, avvenuto alcuni anni fa, con Jorge Felix Diaz Urquiza.

“Jotaf” (Jorge Felix Diaz Urquiza) è un performer, pittore, fotografo e regista, nato nella città di Sancti Spritus, a Cuba, nel 1970. Appartiene alla UNEAC Unione Nazionale di Scrittori e Artisti di Cuba. Laureato in Educazione Artistica, ha lavorato come docente d’arte e direttore di galleria a Sancta Clara ed è presidente nella sezione Arte visiva dei giovani creatori.

Ha partecipato con le sue opere a più di 60 mostre collettive in Italia e all’estero e 10 personali. In qualità di regista ha diretto numerosi videoclip musicali, documentari e video culturali. La sua opera è possibile trovarla in diverse collezioni sia private sia statali in diverse nazioni come Cuba, Italia, Mexico, Canada, Grecia, Spagna e Stati Uniti.