Convegno storico “Nel decimo secolo di Ferrania…”

“Nel decimo secolo di Ferrania…” è il titolo del convegno storico dedicato all’istituzione religiosa di Ferrania e ai suoi beni che si terrà nella Chiesa Santi Pietro e Paolo di Ferrania e organizzato da Società Savonese di Storia Patria e Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Valle Bormida in collaborazione con Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria e con il patrocinio delle Città di Savona e Cairo Montenotte.

Oltre alle relazioni sarà possibile visitare sia il borgo sia l’esposizione museale contenuta nella chiesa parrocchiale durante la pausa pranzo. Inoltre nel tardo pomeriggio sarà effettuata una breve passeggiata naturalistica nel parco.

Pochi luoghi hanno avuto una storia documentata lunga e complessa quanto quella di Ferrania. A partire dall’XI secolo una importante struttura religiosa regolare è situata in una posizione strategica sulla principale strada tra la Riviera e la pianura padana. Proprio il territorio di Ferrania e la sua gestione sono una delle costanti della storia valbormidese.

L’ampio latifondo di boschi, monti, acque, piane e coltivazioni sarà gestito da grandi famiglie – tra gli altri i Del Carretto, gli Scarampi e i De Mari – che lo condurranno fino al XX secolo, quando proprio per il suo comodo isolamento, nelle anse pianeggianti della Bormida, vicino a strade e insediamenti, sarà sede di una delle più famose industrie chimiche italiane che, proprio da essa, prenderà il nome.

Il convegno e la successiva pubblicazione monografica racchiuderanno gli aspetti indicati. Per prima cosa le vicende storiche dell’istituzione religiosa, oggi conosciuta come abbazia, i suoi monumenti e i luoghi che meritano di essere ricordati; sarà poi descritto il suo fondo archivistico, costituito di documenti originali, giunti in mano pubblica con una serie di passaggi che meritano di essere raccontati.

Ma si parlerà anche delle genealogie signorili che hanno gestito il latifondo e si accennerà agli aspetti naturalistici ancora presenti, organizzando così materiali sufficienti da utilizzare per coloro che hanno a cuore quest’area e desiderano valorizzarla nella sua giusta luce.

Ecco i temi che gli studiosi invitati esporranno con ricerche originali: