Martedì 18 febbraio alle ore 17 nell’aula magna della Scuola Media Peterlin (ingresso da via I maggio) a Vado Ligure si terrà la seconda parte del convegno storico “Il Monte di Vado e San Genesio” sulla medaglia devozionale di San Genesio e sulle murature della chiesa, tema quest’ultimo presentato dal Politecnico di Torino.

Interverranno Carmelo Prestipino su “Una medaglia devozionale di San Genesio”, Luca Finco, Maurizio Gomez Serito e Monica Volinia su “Una proposta per San Genesio”, in cui esporranno tra l’altro un metodo interdisciplinare di analisi tramite la termografia all’infrarosso per la conoscenza degli edifici storici.

Il pomeriggio di studi è organizzato da Società Savonese di Storia Patria, Associazione Æmilia Scauri, Comune di Vado Ligure e Parrocchia San Giovanni Battista.