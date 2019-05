Convegno “Rendiamo il cancro sempre più curabile”

Sabato 11 maggio dalle ore 10:30 presso la splendida cornice di Palazzo Rosso a Cengio avrà luogo il convegno organizzato dall’azienda savonese T.R.S. Group srl a favore di AIRC con l’obiettivo di promuovere la raccolta fondi a favore della ricerca oncologica fornendo inoltre preziosi e innovativi consigli su come le imprese possano sostenerla.

Rappresentanti del Comitato Liguria Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e della società T.R.S. Group srl incontreranno il pubblico per presentare l’attività di AIRC, che anche nel 2019 si conferma primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia con oltre 108 milioni di euro destinati a sostenere il lavoro di circa 5mila ricercatori e per illustrare come aziende e privati cittadini hanno contribuito al raggiungimento di questo straordinario risultato.

Relatori:

– dottoressa Cristiana Dotta, moderatrice e organizzatrice

– dottor Lorenzo Anselmi, presidente Comitato Liguria Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

– dottor Giovanni Galletti, ricercatore presso Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)

– geometra Tiziano Baiocco, imprenditore e ideatore di un progetto di donazione per aziende

– Bruno Bovio, volontario Comitato Liguria Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

Segue rinfresco. Al termine del convegno e in occasione della Festa della Mamma del giorno dopo sarà distribuita l’azalea della ricerca, il cui ricavato andrà a favore della ricerca sul cancro.