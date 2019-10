Convegno “Nutriamo la Bellezza”: prevenire è meglio che curare!

Quando ci si sente bene con se stessi il mondo attorno a noi si colora, le energie fluiscono a meraviglia e ogni obiettivo sembra alla nostra portata. La bellezza è senz’altro uno stato fisico e mentale e va alimentata con uno stile di vita sano che parta da un’alimentazione equilibrata, come la nostra dieta mediterranea, giusto mix di vitamine, proteine, carboidrati, grassi.

La cura del proprio aspetto fisico è un fattore fondamentale: pensiamo ad esempio che ogni persona nella sua routine quotidiana utilizza una media di dieci cosmetici. Creme e sieri sono sempre più ricchi di sostanze funzionali attive in grado di rallentare e migliorare lo stato di salute della pelle. La ricerca in campo medico estetico ha sviluppato protocolli di trattamento che sono in grado di limitare il ricorso agli interventi più invasivi della chirurgia estetica.

Uno stile di vita sano passa attraverso un’attività fisica moderata, utile a migliorare quelli scambi metabolici che mantengono il nostro corpo tonico e non in sovrappeso. Il paradigma “prevenire è meglio che curare” sta diventando sempre più importante nelle politiche sanitarie dei vari Paesi. La nuova emergenza è la resistenza batterica agli antibiotici, causata da un uso errato di questi importantissimi farmaci, unici presidi terapeutici verso le gravi infezioni.

È necessaria una rivoluzione copernicana che deve comportare un diverso approccio sia in fase di cura sia nella prevenzione. Il mondo della fitoterapia può essere molto utile nel prevenire molte patologie e coadiuvarne la cura. Meno stress, l’attivazione di ormoni del benessere come le endorfine, qualche minuto di respirazione consapevole, trascorrere momenti a contatto con i profumi e i colori della natura completano al meglio la nostra esigenza di benessere. In poche parole “Nutriamo la Bellezza”.