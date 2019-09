Convegno nazionale “La ceramica in Italia: stato dell’arte, analisi e prospettive di successo”

Nel contesto del Festival della Maiolica 2019 sabato 28 settembre alle ore 17 nella Sala Magnano della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Savona si svolgerà un convegno nazionale per presentare gli studi condotti nell’ambito di “Mater Ceramica” sullo stato dell’arte e sull’analisi e le prospettive di successo del mondo ceramico.

Si tratta di un evento particolarmente importante a cui le amministrazioni comunali tengono in maniera considerevole, dal momento che consentirà di contestualizzare lo stato dell’arte territoriale rispetto alle altre città italiane grazie a ciò che è emerso dalle indagini e dallo studio nazionale.

Confermata gli interventi del presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica Massimo Isola, del curatore dello studio AICC che ha dato il via questo convengo e docente dell’Università di Cà Foscari Stefano Micelli, della coordinatrice ARTEX Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana Elisa Guidi, della conservatrice del Museo Civico della Ceramica di Nove “Giuseppe De Fabris” Elena Agosti, della studentessa dell’Università di Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali Eleonora Zanotto e del direttore scientifico del Museo Diffuso di Albisola Luca Bochicchio.

“Il tema del comparto ceramico del savonese si inserisce in un quadro nazionale che questo convegno ha l’ambizione di voler tracciare – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura e al Turismo di Albissola Marina Nicoletta Negro – Riteniamo sia importante guardare con interesse a ciò che succede in altre città di antica tradizione ceramica per assimilare nuove pratiche e proiettarci verso un obiettivo di lunga durata”.

Seguirà un rinfresco conviviale per tutti gli intervenuti.