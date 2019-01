Convegno “L’influenza spagnola 1918-1919 – Uno sguardo infermieristico da Savona”

“L’influenza spagnola 1918-1919 – Uno sguardo infermieristico da Savona” è il tema del convengo che si terrà sabato 9 febbraio alle 15 nella Sala Rossa del Municipio di Savona. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri della Biblioteca Civica “Anton Giulio Barrili” dal titolo “Leggere la Grande Guerra” e ha come relatrice la socia del Comitato Amici del San Paolo Marisa Siccardi, già direttrice del corso di laurea in Infermieristica del Polo Universitario de La Spezia.

“L’influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la grande influenza o epidemia spagnola, fu una pandemia influenzale insolitamente mortale che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo, la prima delle due pandemie che coinvolgono il virus dell’influenza H1N1”, commenta il presidente del comitato Giampiero Storti.

“In molte delle nostre famiglie è giunto l’eco della tragedia dai racconti dei nonni e dei genitori. Senza rammentare la storia della medicina e le tragedie che hanno colpito l’umanità in epoche prevaccinali non si può comprendere la portata delle vaccinazioni come unico antidoto contro i virus e batteri nell’era moderna. Auguriamo quindi al convegno il miglior successo”, conclude Storti.