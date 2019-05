Venerdì 24 maggio alle ore 9 la Sala della Sibilla del Complesso Monumentale del Priamar ospiterà il convegno “Il San Giacomo – Un monumento poco conosciuto a Savona” e, a seguire, la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni neodiplomati dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boselli – Alberti” di Savona.

All’interno del convegno si svolgerà la conferenza “Savona nel ‘400 e la fondazione del Convento San Giacomo” a cura degli Amici del San Giacomo, da sempre custodi della storia del monumento che sorge sulla omonima collina e domina il centro e il porto di Savona.

Seguiranno le presentazione dei lavori degli studenti nell’ambito del progetto Europeo 10.25° -FSEPON-LI 2018-41 “San Giacomo – Un monumento poco conosciuto a Savona”, che riguardano il rilievo esterno del San Giacomo effettuato dalle classi 3B e 3C indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” (ex geometri) e una brochure in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) sulla storia del San Giacomo, redatta dalle classi 2F indirizzo Turistico e 4E indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi PON, al patrocinio del Comune di Savona e agli Amici del San Giacomo.

La mattinata terminerà con la consegna dei diplomi, alla presenza dei loro familiari, degli amici, del dirigente scolastico e di tutti i professori che li hanno accolti minorenni, in uscita dalla scuola dell’obbligo, e li salutano ora che hanno raggiunto la maggiore età e sono diventati i cittadini del futuro.