Convegno “Cristoforo Colombo Natural de Saona”

Il pomeriggio di sabato 28 settembre sarà ricco di eventi e intrattenimento al Centro Polifunzionale Le Officine. Dalle ore 15 nella sala conferenze dell’Idea Hotel si commemora la scoperta dell’isola di Saona, ai Caraibi, chiamata così in omaggio alla città di Savona, da parte di Cristoforo Colombo.

Il convegno si terrà alla presenza dell’agente consolare degli Stati Uniti d’America e di illustri personalità e studiosi ma soprattutto con giochi, danze del ‘500, maschere da competizioni dei tempi antichi per i bambini con ricchi premi per tutti.

Tante saranno le iniziative legate all’America e alla sua scoperta per far conoscere la cucina precolombiana e tutte le bontà importate. Prevista anche un’esposizione di jeep d’epoca americane. Un modo per scoprire insieme cos’è significato per il Vecchio Continente dare i natali a Cristoforo Colombo. Vi saranno anche esibizioni e spettacoli di danza con la Scuola Semplicemente Danza.

Il pomeriggio proseguirà con l’intrattenimento di FEM Spettacoli con Marasso Il Trampoliere e animazione itinerante, Lello Clown e i suoi laboratori di circo e spettacoli per bambini e Squilibrio con un bellissimo show e numeri di circo e acrobatica.