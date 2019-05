Controlli gratuiti per la XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione

A Savona si celebra la XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, promossa in Italia dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e nel mondo dalla World Hypertension League. Martedì 28 maggio dalle 10 alle 18 il centro commerciale Le Officine metterà a disposizione della popolazione due gazebo per il controllo gratuito della pressione arteriosa e la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare.

L’Ordine dei Medici di Savona metterà a disposizione i propri locali per la proiezione di un filmato della SIIA su rischi, prevenzione, diagnosi e terapia dell’ipertensione arteriosa. Parteciperanno meritoriamente alla manifestazione i comitati locali di Savona e Vado Ligure della Croce Rossa Italiana e le Croci Bianca di Savona e Verde di Albisola Superiore.

“L’ipertensione è tuttora la causa più importante di infarto miocardico e di ischemia cerebrale – afferma il cardiologo Fabio Bracco – L’obiettivo dell’iniziativa è individuare in prevenzione primaria persone che sono ipertese e non lo sanno, intercettare in prevenzione secondaria persone ipertese già in trattamento e la cui pressione arteriosa non è ancora sotto controllo, valutare il rischio cardiovascolare globale attraverso il cumulo dei singoli fattori di rischio”.

“Come referente di Savona e Valbormida della SIIA supervisionerò l’evento dall’inizio alla fine, resterò a completa disposizione e segnalerò le eventuali criticità cliniche dei pazienti ai loro medici di medicina generale in un’ottica di proficua e corretta collaborazione – dice ancora il dottor Bracco – Le schede compilate dai partecipanti verrano inviate alla SIIA e contribuiranno alla mappatura territoriale nazionale e mondiale dell’ipertensione arteriosa e dei fattori di rischio cardiovascolare: chi partecipa fa bene a se stesso e agli altri con un gesto semplice ma di grande responsabilità. Ringrazio di cuore tutti coloro che, con grande sensibilità sociale, si sono messi subito a disposizione per realizzare questo progetto”.