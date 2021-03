“Contro la violenza sulle donne”: tavola rotonda con le associazioni della Liguria

Martedì 30 marzo alle ore 18:30 su Facebook e Zoom (ID: 894 8935 9893) Liguria in Azione organizza “Contro la violenza sulle donne”, primo di una serie di incontri con gli operatori del territorio.

La violenza fisica e psicologica sulle donne è la manifestazione più grave della discriminazione di genere e un fenomeno in crescita, anche se i dati a disposizione sono pochi e mal censiti, perché spesso la violenza e la paura vivono e crescono nel silenzio.

L’indagine sulla sicurezza sulle donne dell’ISTAT rileva che una donna su tre dichiara di aver subito violenze fisiche o sessuali, una su due quelle psicologiche da parte dei partner, una su cinque stalking e quattro su cinque sono state molestate in strada. Sappiamo inoltre che nel 2019 sono state uccise 111 donne, delle quali l’88.3% da qualcuno di conosciuto, che nella maggior parte dei casi era il partner attuale o precedente (il 61.3% dei casi).

Ad oggi uno dei più efficaci strumenti per rispondere all’emergenza sono i centri antiviolenza, che offrono ascolto, accoglienza, accompagnamento e orientamento alle vittime di violenza (nel 95% dei casi) e molto spesso anche supporto alloggiativo (66%).

Alla tavola rotonda interverranno Manuela Caccioni del Centro Antiviolenza Mascherona, Chiara Panero del Centro Per Non Subire Violenza e le avvocatesse Maria Borra e Nadia Calafato. Sarà presente anche Fabrizio Pruzzo, consigliere del Municipio IX Levante di Genova. L’incontro sarà moderato da Susanna Rimassa di Genova in Azione.