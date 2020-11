“Contributi e accesso al credito”: seminario con Giovanni Foti a “Stile Artigiano”

È tutta “al digitale” l’edizione numero sedici di “Stile Artigiano”, iniziativa realizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova, in linea con le normative in materia di Covid-19 e in attesa di tornare nelle piazze e vie liguri l’anno prossimo.

Le imprese partecipano virtualmente all’agorà dell’eccellenza ligure, una vetrina appositamente creata sul sito web YouLiguria.it e in cui i visitatori possono ammirare e acquistare i prodotti delle imprese, servendosi anche della comoda consegna a casa.

La navigazione è facilitata dalla suddivisione per province e dalle cinque aree tematiche Artistico, Agroalimentare, Moda/Accessori, Bellezza/Benessere e Ristorazione, al cui interno sono evidenziate le imprese del marchio Artigiani in Liguria. Inoltre ogni giorno i riflettori sono puntati su imprese di settori diversi come una sorta di “apertura simbolica” delle finestre di un calendario virtuale dell’Avvento artigiano.

Giovedì 3 dicembre alle ore 18 con il senior expert Giovanni Foti scopriremo il tema “Contributi e accesso al credito”. Il seminario passerà infatti in rassegna le varie tipologie di incentivi e credito presenti sul mercato, con particolare riferimento a finanziamenti a medio e lungo termine e ai fidi di cassa.

“Stile Artigiano” consente dunque di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane e virtualmente diventare artigiani per un giorno. Uno spazio del sito è dedicato alle lavorazioni dell’artigianato ligure d’eccellenza e sono previsti incontri in diretta con maestri artigiani per assistere alla realizzazione dal vivo di un manufatto.

Non meno importante è la crescita delle competenze delle imprese e la diffusione della cultura dell’artigianato. Per questi motivi l’edizione digitale 2020 di “Stile Artigiano” punta anche su un interessante calendario di seminari virtuali in cui vengono affrontati, tra gli altri, i temi del digitale, dei social media e dell’immagine per raccontare il mondo dell’impresa a 360 gradi.

