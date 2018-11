Consegna del Premio “Renzo Aiolfi 2018” a Storia Patria

Venerdì 23 novembre alle ore 16:30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona in corso Italia 19 verrà consegnato il Premio “Renzo Aiolfi 2018” alla Società Savonese di Storia Patria, memoria storica della città di Savona dal 1885, con la seguente motivazione: “Per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare con lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico, artistico della Liguria e del Savonese in particolare”.