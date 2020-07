“Conosci me”: Lucio Battisti “apre” la rassegna “Voci Teatro Musica Estate” a Quiliano

Quiliano. Anche quest’anno si svolgerà la rassegna “Voci Teatro Musica Estate”, divenuta ormai un atteso appuntamento: in calendario cinque appuntamenti realizzati grazie al contributo della Fondazione De Mari.

S’inizia sabato 25 luglio al Parco San Pietro in Carpignano con “Conosci me”, omaggio a Lucio Battisti. Una voce figlia del suo tempo, un interprete unico e inimitabile, Battisti ha segnato due generazioni ed è stato artefice di numerose canzoni che oggi anche i più giovani conoscono a memoria.

Oltre venti canzoni costelleranno la narrazione: da “Vento nel vento” a “I giardini di marzo”, da “Il mio canto libero” a “La collina dei ciliegi” fino ad arrivare ad un medley finale che farà cantare il pubblico con “Mi ritorni in mente”, “Una donna per amico”, “Un’avventura” e molti altri ormai classici della musica italiana. Mogol disse di lui: “Lucio piace perché è credibile”.

L’ultimo appuntamento di luglio sarà in piazza Costituzione con il Teatro dell’Erba Matta di Daniele Debernardi, che presenterà “Alice nel paese delle meraviglie”, il nuovo spettacolo che debutterà in prima nazionale proprio a Quiliano. La curiosità porta Alice in un mondo sottosopra, popolato da personaggi fantastici, dove il nonsenso è protagonista. Tutta la scenografia e i pupazzi sono stati realizzati con materiale di recupero, un riciclo totale di materiali che montati e colorati riproducono il mondo onirico che Lewis Carroll ha immaginato. La particolare ricerca luminotecnica contribuisce a creare delle emozionanti immagini, adatte ad un pubblico di ogni età.

La rassegna si concluderà sabato 22 agosto in piazza della Chiesa a Valleggia con “Racconti in musica dalla Spagna al SudAmerica” con Galo Cadena e Corrado Cordova.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15, l’ingresso sarà gratuito e gli spettatori dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure previste per contrastare il contagio da Covid-19.