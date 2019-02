Congresso – Mostra “Sulle spalle dei Giganti: storia, attualità e futuro della medicina”

L’idea di creare un gruppo Facebook che permettesse a medici e operatori della sanità di condividere curiosità medico scientifiche, articoli di storia della medicina e quiz su terminologie rare appartenenti alla semeiotica medico radiologica è nata per caso (e per gioco) nell’ottobre 2015. Ad oggi il gruppo annovera più di 1800 iscritti e condivide quotidianamente le storie dei personaggi che con le loro scoperte e i loro studi hanno maggiormente influito al progresso della scienza medica (i Giganti della Medicina, come piace chiamarli ai membri del gruppo) e non solo.

Da tutto questo nasce il congresso che si terrà sabato 16 febbraio a partire dalle ore 8:45 presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona. L’evento sarà impreziosito da una mostra sulla storia della medicina, incentrata sulle tante “storie” che questa disciplina ha raccontato (e sa ancora raccontare) nei secoli passati, con esposizione di strumenti medico chirurgico radiologici, preziosi libri e manoscritti antichi.

I dottori Duccio Buccicardi, Matteo Caiti e Alberto Macciò, responsabili scientifici dell’evento, saranno lieti di dare il benvenuto a tutti coloro che guardano con interesse alla storia della medicina.

“Amiamo trovare e rappresentare i legami tra arte, letteratura, musica e medicina perché non siamo solo ‘tecnici’ ma anche umanisti che si occupano dei pazienti nella loro complessità e unicità. Proponiamo casi clinico radiologici particolari per discuterne insieme, naturalmente nella assoluta riservatezza dei dati personali dei pazienti – spiegano gli organizzatori – Adoriamo creare veri e propri ‘quiz’ e ‘rebus’ per divertirci a recuperare termini desueti o poco valorizzati del repertorio medico radiologico ma pur sempre affascinanti nella loro peculiarità e specificità di utilizzo”.