Confuoco 2019 a Varazze

Sabato 21 dicembre alle ore 10:30 in piazza beato Jacopo da Varagine a Varazze si terrà la tradizionale cerimonia del “Confuoco” (“Confeugo”), organizzata dall’Associazione Culturale ‘U Campanin Russu in collaborazione con la Confraternita Nostra Signora Assunta, l’Associazione Sacre Rappresentazioni “Santa Caterina da Siena” e con l’intervento dell’associazione sportiva dilettantistica Danzastudio Varazze e il patrocinio del Comune.

Il corteo negli storici costumi del ‘300 partirà alle 10:45 dall’Oratorio Nostra Signora Assunta percorrendo via Lanzarotto Malocello e piazza beato Jacopo da Varagine, per confluire in piazza sant’Ambrogio, dove avverrà lo scambio dei doni, degli auguri natalizi e per il nuovo anno fra l’Abate del Popolo e il Sindaco. Quindi si procederà all’accensione del ceppo di alloro, dalle cui volute del fumo si trarranno gli auspici per il nuovo anno, mentre allieve e docenti di Danzastudio Varazze, coordinate dalla direttrice e coreografa Giovanna Badano, eseguiranno danze riecheggianti il Medioevo.

Riesumato da antichi documenti scoperti dallo storico Tino Benedetto Delfino il “Confuoco” è motivo ogni ann, di un simpatico incontro della cittadinanza con i reggenti della cosa pubblica con suggerimenti, qualche critica e l’augurio di un lavoro sempre più proficuo al sevizio della città. La partecipazione sempre numerosa, anche da parte degli ospiti che tradizionalmente festeggiano il Natale e il Nuovo Anno, è segno di plauso e conforto per gli organizzatori dell’attesa cerimonia.