Confuoco 2019 a Pietra Ligure

Domenica 22 dicembre dalle 17 a Pietra Ligure torna la tradizionale e affascinante cerimonia del Confuoco (U Cunfögu), accompagnata dal consueto programma di appuntamenti che come ogni anno segnano la domenica prenatalizia pietrese.

Come da usanza il Sindaco accenderà il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento rendendo omaggio alle autorità e scambiandosi gli auguri.

Cerimonia dal profondo contenuto civile e sociale, rispecchia l’esigenza di un rapporto sempre vivo e rinnovato fra la cittadinanza e i propri amministratori, rinsalda il senso di identità e appartenenza alla comunità e porta con sé la tradizione che se le fiamme si alzano dritte verso il cielo si preannuncia un anno positivo e fortunato.

Il Confuoco è preceduta a partire dalle ore 16 al Teatro “Guido Moretti” dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari, che faranno da cornice alla consegna del Premio “Pietrese dell’Anno”, conferito a Francesca Casarino, e dal suggestivo corteo storico per le vie del centro storico, che sulle note della Filarmonica Moretti accompagnerà il Sindaco e la neo “Pietrese dell’Anno” in piazza La pietra per l’accensione del grande falò.